Большой юбилейный концерт петербургских музыкантов, основателей Петербургского джазового актива в сопровождении оркестра и звездных гостей. Музыкальная программа охватит все творческие проекты всех периодов коллектива. Атмосфера довлатовского Петербурга и Лос-Анджелеса Тома Уэйста, лёгкая джазовая грусть и тяжелая рок-н-ролльная романтика — всё это включено в концертную программу группы Billy's Band. Музыканты из северной столицы исполнят свои лучшие песни: как хорошо известные «Коктейль из лунного света и вина», «Блюз в голове» и «Оторвемся по-питерски», так и недавно представленные «Мама, забери», «Старомоден» и «Ты мерещишься мне».