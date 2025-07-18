Художник Витя Повезло предлагает взглянуть на мир глазами ребёнка — наивного, искреннего, нелогичного. Пространство выставки превращается в двор, который представляется настоящими джунглями, полными приключений. Здесь добро и зло не разделены строго, обитатели джунглей могут быть одновременно смешными и пугающими, трогательными и странными. Как и в игре, где всё возможно, а смысл рождается на ходу. «Бесконечное лето» — это не сезон, а состояние. Время, когда воображение не имеет границ, а каждый куст или палатка могут оказаться входом в другую реальность». Куратор — Софья Розанова, участница программы арт-резиденций. Стоимость билета — 200 рублей, по средам вход свободный. P.s. после открытия выставки, мы добавим больше фотографий:)