Знакомство с одним из самых влиятельных фотографов нашего времени, разглядевшем важное в банальном, — и просто чудесным человеком. Англичанин Мартин Парр — суперзвезда документальной фотографии, член легендарного фотоагентства Magnum, герой бесчисленных выставок. Он прославился как мастер гротеска, фиксирующий будни британского пролетариата, и одновременно стал любимцем модной индустрии, оценившей его насмешливое отношение к гламуру и роскоши. Парр с точностью находит ракурс, в котором то, что многим кажется банальным и пошлым, становится важным и выразительным, — и умеет разглядеть поэзию даже в аляповатом пляжном полотенце. Его работы высмеивают классовую систему и консюмеризм, но это не злая издевка, а внимательный и ироничный взгляд на реальность.