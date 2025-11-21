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Beat Weekend 2025: «Я – Мартин Парр»

Арсенал
Киноконцертный зал, Кремль, 6

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 18+
Кино
Фестивали

Про событие

Знакомство с одним из самых влиятельных фотографов нашего времени, разглядевшем важное в банальном, — и просто чудесным человеком. Англичанин Мартин Парр — суперзвезда документальной фотографии, член легендарного фотоагентства Magnum, герой бесчисленных выставок. Он прославился как мастер гротеска, фиксирующий будни британского пролетариата, и одновременно стал любимцем модной индустрии, оценившей его насмешливое отношение к гламуру и роскоши. Парр с точностью находит ракурс, в котором то, что многим кажется банальным и пошлым, становится важным и выразительным, — и умеет разглядеть поэзию даже в аляповатом пляжном полотенце. Его работы высмеивают классовую систему и консюмеризм, но это не злая издевка, а внимательный и ироничный взгляд на реальность.

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