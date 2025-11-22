Грандиозное визуальное путешествие в мир одного из самых известных художников современности. Фильм представит Римма Газе — культуролог, музейный педагог, ведущий специалист культурно-просветительского отдела Волго-Вятского филиала ГМИИ им. А.С. Пушкина (Арсенал). Шум времени сопровождал Ансельма Кифера с рождения: он появился на свет в маленьком немецком городке за два месяца до конца Второй мировой, в убежище, где пряталась от бомбежек союзников его семья. Всю жизнь он прислушивался к гулу истории — и отвечал на него своими монументальными картинами и инсталляциями, которые очень точно отражают сложные отношения Германии с собственным прошлым. Вим Вендерс — соотечественник и ровесник Кифера — провел вместе с художником почти три года и создал грандиозное кинополотно, нелинейно передающее ключевые пункты его биографии и философии.