Легендарный коллектив возвращается в Нижний Новгород спустя много лет, чтобы дать масштабный чинный бал с лафитом при свечах. Тебя ждёт добрый угар, святой слэм, молодые симпатичные гимназистки и бывалые гарцующие офицеры. Лихие боевики, полюбившиеся жизненные баллады, нетленные хиты, такие как «Все твои друзья», «Адовые бабы», «За всю хурму», «Баба Валя угарела, угари и ты», «Буду в Пензе — позвоню!» - всё это прозвучит на грядущем нижегородском балу. Не хитри - приходи на бал! Ближе к дате события билеты будут дороже.