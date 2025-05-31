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  1. Нижний Новгород
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Бал ILWT

Moriarty
Большая Покровская улица, 25

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Завершение:

от 1500₽ до 2500₽
Возраст 16+
Концерты
Вечеринки

Про событие

Легендарный коллектив возвращается в Нижний Новгород спустя много лет, чтобы дать масштабный чинный бал с лафитом при свечах. Тебя ждёт добрый угар, святой слэм, молодые симпатичные гимназистки и бывалые гарцующие офицеры. Лихие боевики, полюбившиеся жизненные баллады, нетленные хиты, такие как «Все твои друзья», «Адовые бабы», «За всю хурму», «Баба Валя угарела, угари и ты», «Буду в Пензе — позвоню!» - всё это прозвучит на грядущем нижегородском балу. Не хитри - приходи на бал! Ближе к дате события билеты будут дороже.

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