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Вспомнишь год, когда люди выходили на улицы ловить покемонов, тренды захватил манекен челлендж, а в мировых поп-чартах были Twenty One Pilots, Arctic Monkeys, Coldplay и Rihanna. Dj's: Ultramarina Greenwood DC: 2к16 vibes Оплата на входе, возьми оригинал паспорта. Tago Mago — новая зона комфорта. Дневной маг напоминает — ничто не вечно.
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