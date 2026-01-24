Вспомнишь год, когда люди выходили на улицы ловить покемонов, тренды захватил манекен челлендж, а в мировых поп-чартах были Twenty One Pilots, Arctic Monkeys, Coldplay и Rihanna. Dj's: Ultramarina Greenwood DC: 2к16 vibes Оплата на входе, возьми оригинал паспорта. Tago Mago — новая зона комфорта. Дневной маг напоминает — ничто не вечно.