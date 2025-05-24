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Aum Raa

Найс
Кожевенная улица, 1А

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки

Про событие

Aum Raa — это динамичный сплав хип-хопа и электроники, где резкие биты сталкиваются с плавными мелодиями, а лирика погружает в гипнотический поток образов. Его манера — от отточенной пулеметной читки до бархатного вокала — держит в напряжении, а звук, с отсылками к британской электронике, давит басом и затягивает ритмом. Если музыка для тебя — это драйв и смысл, то здесь ты найдешь и то, и другое. Line up: — BIGBEN @spirit_of_the_sun_music — AUM RAA @aum_raa — ISNOMAD Контакты, бронь: tg: @barsenye Open 19:00 | Start line-up 21:00 FС | 18+

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