Проект, вдохновленный технологиями будущего, которые обеспечивает для человечества атомная наука и промышленность. «Атом. Будущее» — результат совместной работы молодых авторов: художников и ученых, архитекторов и мультимедиа-артистов. Каждый из них смело и оригинально смотрит в будущее, но все вместе они вдохновлены потенциалом атомной науки и промышленности. Потенциалом, в котором кроются уникальные возможности для населения страны и всего мира. В экспозиции представлено более 50 произведений искусства: арт-объекты, картины, графика, трехмерные модели, мультимедиа-инсталляции, предметы из научного обихода и исторические костюмы. Выставка замечательна не только разнообразием техник, но и богатством визуальных стилей и архитектурных решений. Главным героем выставки оказывается зритель: он путешествует к глубинам материи и тайнам термоядерного синтеза, сталкивается с важнейшими вызовами современности и находит для них ответы и решения. Ключом к новому образу будущего оказывается атом. График работы выставки: Понедельник — выходной день Вторник — воскресенье — с 10:00 до 20:00 Вход свободный по предварительной регистрации на сайте