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Арт-встреча «Вселенная Смешариков»

Территория эмоций
парк Швейцария

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Новый формат арт-встреч в Территории эмоций. Наверняка многие ты слышал про замечательный сериал «Смешарики». На встрече сможешь окунуться в атмосферу дружбы, понимания и ярких событи. На мероприятии можно будет: - поговорить о чувстве ностальгии; - выяснить, какой именно ты Смешарик; - создать милую или смешную картину с персонажами этого мультика. Примечание: не обязательно уметь рисовать, чтобы создать что-то невероятное!

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