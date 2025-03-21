Арт-встреча «Вселенная Смешариков»
парк Швейцария
Начало:
Завершение:
400₽
Возраст 16+
Мастер-классы
Про событие
Новый формат арт-встреч в Территории эмоций. Наверняка многие ты слышал про замечательный сериал «Смешарики». На встрече сможешь окунуться в атмосферу дружбы, понимания и ярких событи. На мероприятии можно будет: - поговорить о чувстве ностальгии; - выяснить, какой именно ты Смешарик; - создать милую или смешную картину с персонажами этого мультика. Примечание: не обязательно уметь рисовать, чтобы создать что-то невероятное!
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