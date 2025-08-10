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Арт-встреча Drink and Draw. Кипарисы

Time for Wine
улица Пискунова, 8

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 18+
Выставки
Еда

Про событие

Под чутким руководством профессионального художника порисуешь красками на холсте. Здесь не будет никаких копирок или цифр на холсте. Даже если ты никогда не держал кисть в руках, даже если твоих зверюшек никто не узнаёт, а домики похожи на кубики — здесь у тебя не может не получиться, это гарантия от нашей команды. Ты точно получишь 2,5 часа незабываемых ощущений, погружения в искусство и наслаждения от результата! В программе: — бокал вина (или безалкогольного напитка), — рисование картины маслом или акрилом на холсте под руководством опытного преподавателя, — приятные знакомства

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