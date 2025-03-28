Арт-терапия с психологом «Мостик к желаемому состоянию»
парк Швейцария
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Завершение:
500₽
Возраст 16+
Выставки
Мастер-классы
Про событие
Арт-терапевтическая встреча, где творчество станет твоим проводником к гармонии, внутренним ресурсам и воплощение мечтаний. Неважно, умеешь ли ты рисовать - важны искренность и готовность исследовать себя. Польза для тебя: - Осознание скрытых потребностей и целей. - Снижение стресса и тревоги через творчество. - Новые инструменты для самоподдержки. - Вдохновение и энергия для движения вперёд. Ведущий: психолог Новикова Юлия
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