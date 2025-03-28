Арт-терапевтическая встреча, где творчество станет твоим проводником к гармонии, внутренним ресурсам и воплощение мечтаний. Неважно, умеешь ли ты рисовать - важны искренность и готовность исследовать себя. Польза для тебя: - Осознание скрытых потребностей и целей. - Снижение стресса и тревоги через творчество. - Новые инструменты для самоподдержки. - Вдохновение и энергия для движения вперёд. Ведущий: психолог Новикова Юлия