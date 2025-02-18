Арт-терапия «Разрушить, чтобы создать» – это процесс, который позволяет не только создавать, но и разрушать. Разрушение здесь не подразумевает негативного значения. Это скорее метафора освобождения от всего того, что больше не служит вам. Исследования показывают, что креативные практики помогают не только снять стресс, но и повысить самооценку, улучшить качество жизни и даже снизить уровень тревожности. Терапия «Разрушить, чтобы создать» позволяет каждому участнику осознать свою уникальную историю и путь. А также — трансформировать свои старые блоки в новые возможности и позитивные изменения. Этот процесс, наполненный исцелением и творчеством, поможет создать новые условия для удовлетворения ваших внутренних потребностей. В работе будут использоваться художественные материалы.