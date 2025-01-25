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  1. Нижний Новгород
  2. События

Арт-медиация по выставке «Помнить свое имя»

Терминал А
улица Красная Слобода, 9А

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 12+
Выставки

Про событие

Медиатор с помощью наводящих вопросов и диалога поможет изучить работы через использование твоего личного опыта и ощущений. Проект исследует сложные и незаметные процессы адаптации к окружающей реальности, мимикрию и трансформацию. Вера Ширдина работает с алюминием и сталью, подвергая эти материалы контролируемому разрушению с помощью химических патин и окислителей. Металлы, которые обычно ассоциируются с прочностью, в ее работах обретают новый смысл — они становятся символами хрупкости и уязвимости. Художница, при помощи химического воздействия на металл имитирует естественные процессы коррозии, которые в природе длятся десятилетиями. Ее метод заставляет задуматься о том, могут ли люди действительно управлять процессами вокруг них.

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