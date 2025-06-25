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Арт-медиация

Заповедные Кварталы
Культурный центр «Короленко, 18», 2 этаж

Начало:

Завершение:

450₽
Возраст 12+
Выставки

Про событие

Уникальная возможность не просто увидеть выставку, а стать соучастником осмысления истории. Память живет не только в воспоминаниях, но и в предметах, которые тебя окружают. На выставке «Найденное» в доме на Короленко, 18, где каждая вещь — от дореволюционного пузырька до печной дверцы — хранит отголоски прошлого, предлагается стать не просто зрителем, а соучастником разговора о памяти. Как личная история переплетается с коллективной? Что делает обычную вещь носителем памяти? Эти вопросы станут отправной точкой диалога. Медиаторский тур — это особый формат, где нет готовых ответов, но пространство для размышления. Вместе с медиатором ты сможешь проследить, как через предметы быта проявляется связь между индивидуальным опытом и культурной памятью. Дом на Короленко, 18, недавно обретший новую жизнь как культурный центр, станет идеальным местом для такого диалога — здесь история буквально вплетена в стены.

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