Уникальная возможность не просто увидеть выставку, а стать соучастником осмысления истории. Память живет не только в воспоминаниях, но и в предметах, которые тебя окружают. На выставке «Найденное» в доме на Короленко, 18, где каждая вещь — от дореволюционного пузырька до печной дверцы — хранит отголоски прошлого, предлагается стать не просто зрителем, а соучастником разговора о памяти. Как личная история переплетается с коллективной? Что делает обычную вещь носителем памяти? Эти вопросы станут отправной точкой диалога. Медиаторский тур — это особый формат, где нет готовых ответов, но пространство для размышления. Вместе с медиатором ты сможешь проследить, как через предметы быта проявляется связь между индивидуальным опытом и культурной памятью. Дом на Короленко, 18, недавно обретший новую жизнь как культурный центр, станет идеальным местом для такого диалога — здесь история буквально вплетена в стены.