Это одновременно и экскурсия, и ольфакторная лаборатория — новый формат деликатного и чувственного взаимодействия с историческим наследием, который изменит твоё отношение к ароматам и культуре повседневности. Ты пройдёшься по анфиладе комнат доходного дома Авдотьи Скворцовой, узнаешь о Николае Алексеевиче Охотине и тайнах его семьи, поговоришь о быте, тонкостях жизни дореволюционной России и сохранившихся артефактах. Но главное — это погружение в мир прошлого через коллекцию подобранных ароматов и обсуждение: какие запахи были привычны для городского обывателя 130 лет назад? Как мир безвозвратно ушедших ароматов связан с современностью? Какие пространства дома пахли по-особенному и что могло выступать в качестве основы для сохранения аромата?