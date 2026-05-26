Если бы нужно было описать творчество Архипа Куинджи одним словом, это был бы «свет». Именно свет стал главным героем его картин, превращая привычные пейзажи в мистические пространства — завораживающие, чудесные. Работы Куинджи вызывали споры ещё при жизни: коллеги завидовали, критики недоумевали, зрители выстраивались в очереди, пытаясь разгадать секрет художника. Некоторые даже заходили за холст, всерьез считая, что там спрятана лампа. Настолько реальным казался свет, написанный художником. На лекции погрузишься в чарующие миры картин Архипа Куинджи и узнаешь: — как сын сапожника стал одним из самых успешных художников России? — в чём секрет его «светящейся» живописи? — и почему на пике славы Куинджи замолчал на целых 20 лет, скрывшись в своей мастерской?