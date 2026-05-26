ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Нижний Новгород
  2. События

Архип Куинджи

Кинофактура
Варварская улица, 32

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 16+

Про событие

Если бы нужно было описать творчество Архипа Куинджи одним словом, это был бы «свет». Именно свет стал главным героем его картин, превращая привычные пейзажи в мистические пространства — завораживающие, чудесные. Работы Куинджи вызывали споры ещё при жизни: коллеги завидовали, критики недоумевали, зрители выстраивались в очереди, пытаясь разгадать секрет художника. Некоторые даже заходили за холст, всерьез считая, что там спрятана лампа. Настолько реальным казался свет, написанный художником. На лекции погрузишься в чарующие миры картин Архипа Куинджи и узнаешь: — как сын сапожника стал одним из самых успешных художников России? — в чём секрет его «светящейся» живописи? — и почему на пике славы Куинджи замолчал на целых 20 лет, скрывшись в своей мастерской?

Контакты

Телефон

ВКонтакте

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Секреты усадебной кухни
Секреты усадебной кухни

2300₽

Просьба соблюдать тишину, идёт спектакль
Просьба соблюдать тишину, идёт спектакль
до

450₽

Первый взгляд
Первый взгляд
до

700₽

Яёи Кусама. Точка
Яёи Кусама. Точка

1000₽

Принцесса Диана. Королева сердец
Принцесса Диана. Королева сердец

600₽

Беговая экскурсия «От Кремля до Горького: бегом по векам»
Беговая экскурсия «От Кремля до Горького: бегом по векам»

500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста