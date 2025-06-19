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Антон Прокофьев: акустический квартирник

Кабинет Человеческой республики, Малая Покровская улица, 18

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Тёплый акустический квартирник с новыми и конечно же с уже любимыми песнями. Концерт-состояние два часа которого пролетают как миг, а приятное послевкусие остаётся надолго. После таких встреч хочется просто быть и светить, всегда светить. В программе любимые песни под гитару, старые и новые, стихи и конечно же хорошие люди. Антон Прокофьев — автор и исполнитель, чьи тексты и голос словно мягко подсвечивают внутренние пространства. Он поёт о любви к себе и к миру, о принятии, честности, боли и исцелении, и делает это так, что отзывается в каждом. В камерной обстановке — как дома, где можно расслабиться, укутаться в плед, отпустить напряжение и просто быть. Здесь не нужно делать вид — можно почувствовать, прожить, отпустить. Мест немного — формат по-настоящему квартирный и тёплый. Приходи сам(а) и бери с собой тех, с кем хочется разделить это пространство.

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