Антоха МС
Большая Покровская улица, 18
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от 1785₽ до 4200₽
Возраст 12+
Концерты
Про событие
Антоха МС — один из самых узнаваемых и самобытных российских исполнителей, певец, трубач и мультиинструменталист, частый гость главных фестивалей страны, мастер рэгги, хип-хопа, джаза, танцевального фанка и оркестрового диско — с большим предновогодним концертом. Это будет камерная встреча, уютная настолько, что рекомендуется приходить в узорчатых свитерах с оленями, пижамах и кигуруми. Специально для этого вечера Антоха перебрал свои хиты, как ёлочные игрушки, — концерт украсят только лучшие. Все любимые песни прозвучат в сопровождении клавиш, саксофона, акустической гитары и трубы.
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