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  1. Нижний Новгород
  2. События

Антистресс-сказки

Нетеатр
Большая Покровская улица, 4Д

Начало:

Завершение:

от 700₽ до 800₽
Возраст 12+
Стендап
Спектакли
Необычное

Про событие

Импровизационное шоу на злободневные темы. Представь: сотрудникам офиса так осточертели совещания, отчеты и дедлайны, что они решили послать опостылевшую работу подальше. И прямо с очередной планерки, в офисной униформе, отправились радовать свою душу и веселить народ. Распечатали смешных текстов с современных пабликов и стали разыгрывать их с листа. И у них получилось! Народу понравилось! Понравились их импровизация, балагурство, живая музыка на разношерстных музыкальных инструментах. Без декораций, без нотаций, без вранья. 17 сказок на вечные темы – добро, зло, как не есть после шести. 7 распоясавшихся артистов, которые не дадут заскучать. 17 музыкальных инструментов: от бас-гитары и родной гармони до шаманского бубна и экзотического диджерду.

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