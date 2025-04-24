Импровизационное шоу на злободневные темы. Представь: сотрудникам офиса так осточертели совещания, отчеты и дедлайны, что они решили послать опостылевшую работу подальше. И прямо с очередной планерки, в офисной униформе, отправились радовать свою душу и веселить народ. Распечатали смешных текстов с современных пабликов и стали разыгрывать их с листа. И у них получилось! Народу понравилось! Понравились их импровизация, балагурство, живая музыка на разношерстных музыкальных инструментах. Без декораций, без нотаций, без вранья. 17 сказок на вечные темы – добро, зло, как не есть после шести. 7 распоясавшихся артистов, которые не дадут заскучать. 17 музыкальных инструментов: от бас-гитары и родной гармони до шаманского бубна и экзотического диджерду.