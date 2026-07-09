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Английский клуб: «Большой Куш»

Tago Mago
улица Красная Слобода, 9

Начало:

Завершение:

от 100₽ до 500₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Английский клуб возвращается с просмотром «Большого куша». Наряжайся цыганом или гангстером и готовься пить каждый раз, когда потеряешь нить диалога. Фильм — в оригинале с субтитрами. Что по времени: 19:30 — двери 20:00 — начало показа (длительность фильма — 1 ч 42 мин) 22:00 — обсуждения и угощения

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