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Английский клуб: «Вечер памяти Дэвида Линча»

Tago Mago
улица Красная Слобода, 9

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Кино

Про событие

18.30 Прощание с режиссером на русском языке. По желанию можешь поделиться с залом, почему любишь Дэвида Линча и как он на тебя повлиял. Речь можно сопровождать презентацией с твоими любимыми мемами (5 минут на выступление). 19.00 Когда все собрались: групповая трансцендентальная медитация под один из фильмов в оригинале с субтитрами (2-2,5 часа). 21.30 Обсуждение творчества режиссёра на русском и английском языках. P.S. неси вишнёвый пирог Примерные вопросы на инглише можно дополнять здесь: https://docs.google.com/document/d/1pdpl99mK-IKAnq7jUcAh0Tunxh7LHT3rx1Bqe9LWmdc/edit?tab=t.0 Вход: donation

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