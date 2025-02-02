Английский клуб: «Вечер памяти Дэвида Линча»
улица Красная Слобода, 9
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Про событие
18.30 Прощание с режиссером на русском языке. По желанию можешь поделиться с залом, почему любишь Дэвида Линча и как он на тебя повлиял. Речь можно сопровождать презентацией с твоими любимыми мемами (5 минут на выступление). 19.00 Когда все собрались: групповая трансцендентальная медитация под один из фильмов в оригинале с субтитрами (2-2,5 часа). 21.30 Обсуждение творчества режиссёра на русском и английском языках. P.S. неси вишнёвый пирог Примерные вопросы на инглише можно дополнять здесь: https://docs.google.com/document/d/1pdpl99mK-IKAnq7jUcAh0Tunxh7LHT3rx1Bqe9LWmdc/edit?tab=t.0 Вход: donation
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи