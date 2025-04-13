Английский клуб: «Микки 17»
улица Красная Слобода, 9
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Про событие
В это воскресенье, после дня Космонавтики, смотришь и обсуждаешь научно-фантастический фильм южнокорейского режиссёра Пон Джун Хо с Робертом Паттинсоном и Стивеном Ёном в главных ролях. Помимо фильма будешь обсуждать освоение космоса и другие фильмы на космическую тему. Фильм будет показан на английском языке с русскими субтитрами. Двери в 19:00 Начало показа в 20:00 Примерные вопросы на инглише можно дополнять здесь: https://docs.google.com/document/d/1ea_2-cveY-pWnXWhtPDErhJC3WgzMVhd-d16MjnndWE/edit?tab=t.0 Вход: donation
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