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  1. Нижний Новгород
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Alta Musica

DKRT, Большая Покровская улица, 18

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от 1300₽ до 2300₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

В историческом здании Нижегородского Дворянского собрания (культурное пространство DKRT) прозвучат жемчужины классической музыки: произведения композиторов с мировым именем: С. С. Прокофьева, Г. И. фон Бибера, А. Фута, Б. Сметаны, И. С. Баха, П. И. Чайковского и др. Программа концерта гармонична и многогранна: она унесет тебя в детские мечты, напомнит о первой любви и подарит улыбку.

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