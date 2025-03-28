В историческом здании Нижегородского Дворянского собрания (культурное пространство DKRT) прозвучат жемчужины классической музыки: произведения композиторов с мировым именем: С. С. Прокофьева, Г. И. фон Бибера, А. Фута, Б. Сметаны, И. С. Баха, П. И. Чайковского и др. Программа концерта гармонична и многогранна: она унесет тебя в детские мечты, напомнит о первой любви и подарит улыбку.