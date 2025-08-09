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Вечеринки
Про событие
Электронный эксперимент с психоделическими мотивами. Тебя окутают гипнотические мелодии, индустриальные звуки и нестандартные, но танцевальные биты. Dj’s: Crimson FM / Corpse Mal Оплата на входе. Обязательно бери паспорт. Tago Mago — новая зона комфорта. Дневной маг напоминает — ничто не вечно.
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