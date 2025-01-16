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Абсурд, бюрократия и жуки: из чего состоит Кафка и его экранизации

Кинофактура
Варварская улица, 32

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+
Кино

Про событие

Ты точно захочешь такого друга, как у Франца Кафки. Некоторые произведения писателя существовали в виде набросков отдельных глав. И те он завещал сжечь после своей кончины. Романы «Процесс», «Америка» и «Замок» читатели знают лишь потому, что Макс Брод – писатель, журналист, философ, переводчик и по совместительству друг Франца Кафки – не выполнил просьбу умирающего и не сжег его тексты. Вместо этого, он: -упорядочил рукописи и издал их; -написал о Кафке несколько работ; -опубликовал письма, которые Франц посылал ему. Так Кафка усилиями друга стал известным всему миру писателем, значимой литературной фигурой. А Макс Брод остался в истории как тот, кто открыл миру своего друга, Франца Кафку. Количество экранизаций произведений Франца Кафки давно перевалило за сотню. Одно только «Превращение» снимают каждые пару лет (в основном, в виде короткометражек). Вход свободный.

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