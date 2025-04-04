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404 Not Found dark techno

Alcatraz
Почаинская улица, 17С

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Ты блуждаешь в поисках смыслов, пытаясь найти себя. Снова и снова переворачиваешь страницы жизни в попытке открыть, наконец, истину. Но раз за разом возникает ошибка — страница не найдена. Неверный адрес? Какой же правильный? 404 Not Found — секретный сервер, где уже готов твой аватар. Под пульс битов и вспышек света каждый найдет то, что искал: свое истинное начало — яркое, свободное, настоящее. Приходи и обнови страницу. Здесь вселенная готова открыть доступ к твоему настоящему Я. FC/DC. 18+

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