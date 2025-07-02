ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Нижний Новгород
  2. События

3530

Терминал А
улица Красная Слобода, 9А

Начало:

Завершение:

от 0₽ до 200₽
Возраст 0+
Выставки

Про событие

Выставка Ксении Инверс. Ты идёшь вдоль воды. Всё кажется знакомым, но ты не можешь сказать — когда это было. И было ли. 3530 километров — это длина Волги. Но в этой выставке число становится расстоянием, измеренным не в километрах, а в паузах, снах, обещаниях, надеждах, которые не сбылись, но продолжают, дрейфуя, быть рядом. 3530 — это лиминальное пространство между тем, что уже прошло, и тем, что не пришло. Может быть, оно всё ещё в пути. График работы: ср-пт: 14:00-20:00 сб-вс: 12:00-20:00 Стоимость билетов 200 рублей (по средам вход свободный). Оплата на входе.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Просьба соблюдать тишину, идёт спектакль
Просьба соблюдать тишину, идёт спектакль
до

450₽

Омега (Omega)
Выбор редакции
Омега (Omega)
до

700₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста