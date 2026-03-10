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140
улица Красная Слобода, 9
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от 0₽ до 500₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Рейв, ставка которого делается на элегантное, но плотное техно с быстрым, выверенным ритмом 140 ударов в минуту. Диджеи: SHKLN Club Director (live) Shteyn Shori Murad Uzra Delta Вход: свободный до 00:00 с подпиской на телеграм-канал t.me/nizhrave, после — 500 С собой обязательно возьми оригинал паспорта.
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