Рейв, ставка которого делается на элегантное, но плотное техно с быстрым, выверенным ритмом 140 ударов в минуту. Диджеи: SHKLN Club Director (live) Shteyn Shori Murad Uzra Delta Вход: свободный до 00:00 с подпиской на телеграм-канал t.me/nizhrave, после — 500 С собой обязательно возьми оригинал паспорта.