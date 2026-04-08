Галерея Yolka Art — это арт-пространство, где приятно выпить кофе со свежими круассанами, согреться горячим шоколадом, здесь останавливается время и остается только наслаждение искусством и творчеством. В коллекции галереи собраны произведения более 100 художников со всей России. Каждый месяц открывается новая персональная выставка. Раз в неделю проводятся лекции по истории искусства. В арт-пространстве можно посетить временную выставку и постоянную экспозицию современных художников в сопровождении искусствоведа. Здесь представлены эксклюзивные работы, исполненные в технике золотного шитья, а также проводятся мастер-классы по люневильской вышивке и изготовлению брошей разной сложности. На втором этаже галереи представлен широкий выбор багета для картин. Режим работы: ежедневно 9:00-21:00