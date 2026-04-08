  1. Москва
  2. Места
  3. Галереи

Yolka art

Москва, Ходынский б-р, 20а

Телефон

Telegram

ВКонтакте

Галерея Yolka Art — это арт-пространство, где приятно выпить кофе со свежими круассанами, согреться горячим шоколадом, здесь останавливается время и остается только наслаждение искусством и творчеством. В коллекции галереи собраны произведения более 100 художников со всей России. Каждый месяц открывается новая персональная выставка. Раз в неделю проводятся лекции по истории искусства. В арт-пространстве можно посетить временную выставку и постоянную экспозицию современных художников в сопровождении искусствоведа. Здесь представлены эксклюзивные работы, исполненные в технике золотного шитья, а также проводятся мастер-классы по люневильской вышивке и изготовлению брошей разной сложности. На втором этаже галереи представлен широкий выбор багета для картин. Режим работы: ежедневно 9:00-21:00
Карта места...

Ещё галереи в городе Москва

Lime

улица Кузнецкий Мост, 14
Карточка

К35

Усачёва улица, 9
Карточка

Галерея Нико

Большой Тишинский пер., 19, стр. 1
Карточка
Популярное

Sistema

Бобров переулок, 4с4
Карточка

Омельченко (Omelchenko)

Староконюшенный пер., д. 32
Карточка

Stella Art Foundation

1-й Красногвардейский проезд, 15
Карточка
Популярное

Здесь

Таганская ул., 31/22
Карточка

Pop/off/art gallery

ВИНЗАВОД, 4-й Сыромятнический пер., 1, стр. 6
Карточка

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста