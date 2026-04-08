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У Никитских ворот

Москва, Большая Никитская улица, 23/14/9

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https://teatrunikitskihvorot.ru/ Репертуар московского государственного театра «У Никитских ворот» поистине уникален. Любого приходящего сюда он поражает своим разнообразием - здесь и мюзиклы, и литературно-музыкальные представления, и философские притчи, и трагифарс, и чистая драма... Все это разнообразие объединяет прежде всего ставка на психологизм, на человечность. Художественный руководитель театра Марк Розовский сумел создать великолепный актерский ансамбль, превратив театр из любительского в высокопрофессиональный. Режим работы: ежедневно с 12:00 до 19:30
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