Театральный независимый проект, созданный режиссёром Григорием Добрыгиным вместе с выпускниками режиссерского факультета ГИТИСа. Здесь нет постоянной труппы, а художественная и актерская команды формируются под конкретную премьеру. Вообще «39» — это номер аудитории ГИТИСа, где уже десятки лет проходят показы курсовых работ режиссёрского факультета. Именно здесь когда-то были представлены первые эскизы мастерской Петра Фоменко и Сергея Женовача, здесь появлялись первые «Кудряши», «Камни», «Хейфеца» и многие другие творческие команды. Из этой аудитории начали свой путь несколько крупнейших московских театров. Проект вырос из «Мастерской Кудряшова» — резидентов театра «Практика». https://a39.ooo/
Карта места...