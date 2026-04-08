https://sdart.ru/ Театр «Школа драматического искусства» открылся 24 февраля 1987 года премьерой спектакля «Шесть персонажей в поисках автора» Луиджи Пиранделло в постановке Анатолия Васильева. Этот спектакль для целого поколения стал своеобразным творческим манифестом, откровением нового театра, — живого, наполненного импровизацией, — который впоследствии будет назван игровым, в отличие от традиционного, психологического. Основатель «Школы драматического искусства» предложил своим актёрам, публике, всему театральному сообществу уникальную художественную модель «Лаборатория-школа-театр». Режим работы: ежедневно с 12:00 до 23:00, перерыв с 14:00 до 15:00.
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