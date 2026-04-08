  1. Москва
  2. Места
  3. Театры

Театр мимики и жеста

Москва, Измайловский пр., 41

Телефон

Telegram

ВКонтакте

https://teatrmig.ru/ Спектакли театра основаны на выразительности жестового языка глухих, на пластике, элементах пантомимы, музыки, танца. Происходящее на сцене синхронно озвучивают профессиональные дикторы. Спектакли театра доступны не только для глухих зрителей, но и для слышащих детей и взрослых. Большинство зрителей, посещая спектакли театра, не верят, что актеры не слышат, настолько точны их движения и пластика в такт музыке. Артисты театра способны сыграть высокую трагедию и сатирическую комедию, остросоциальную драму и пантомиму, музыкальную комедию и многое другое. Режим работы: ежедневно с 11:00 до 19:00
Карта места...

Ещё театры в городе Москва

Гастрономический театр Svet

Подкопаевский переулок, 4А
Карточка

Центр драматургии и режиссуры. Поварская

Поварская улица, 20
Карточка

Центр драматургии и режиссуры. Беговая

Беговая улица, 5
Карточка

Современник. Другая сцена

Чистопрудный бульвар, 19с1
Карточка

Новая Опера

ул. Каретный Ряд, д. 3, стр. 2, cад Эрмитаж
Карточка

OFF-театр

Большой Сухаревский пер., 21 строение 2
Карточка

Мастерская П. Н. Фоменко

Кутузовский проспект, 30
Карточка

DOC industrial

1-я улица Энтузиастов, д. 3, стр. 2
Карточка

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста