https://teatrmig.ru/ Спектакли театра основаны на выразительности жестового языка глухих, на пластике, элементах пантомимы, музыки, танца. Происходящее на сцене синхронно озвучивают профессиональные дикторы. Спектакли театра доступны не только для глухих зрителей, но и для слышащих детей и взрослых. Большинство зрителей, посещая спектакли театра, не верят, что актеры не слышат, настолько точны их движения и пластика в такт музыке. Артисты театра способны сыграть высокую трагедию и сатирическую комедию, остросоциальную драму и пантомиму, музыкальную комедию и многое другое. Режим работы: ежедневно с 11:00 до 19:00
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