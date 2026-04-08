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сцена / szena

Москва, ул. Пятницкая, д. 42

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https://szena-gallery.com/ сцена / szena — пространство камерного искусства в центре Москвы, созданное куратором Анастасией Шавлоховой. Галерея ориентирована на изучение художников с Нового Востока (включая Восточную Европу, Россию, Среднюю Азию и Балканы), в частности, на оказание поддержки в формировании их собственного творческого языка и развитии контекста вокруг них. сцена / szena выступает посредником между художником и зрителем, а в более широком смысле — между местным и международным арт-сообществом. Режим работы: ежедневно 9:00-21:00
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Комментарии

И
Илья
1 июля 2021, 03:36

Нормальное место, 5/10

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