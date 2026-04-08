https://teatrsobytie.ru/prestuplenie-i-nakazanie/ Посещение театра – это не просто приятно проведенный вечер. Это СОвместное БЫТИЕ, общение и взаимодействие актера и зрителя, маленькая жизнь, прожитая вместе. Отсюда название нашего театра – СОбытие. Началось оно в 2010 году, когда выпускники мастерской Юрия Кара и Бориса Григорьева объединились для самостоятельного творческого плавания и впервые заявили о себе. Теперь мы обитаем в самом центре Москвы – в семи минутах от метро Курская. Новый фундамент прочнее, новое пространство – по-настоящему театральное – вдохновляет на новые свершения. Режиссеры театра расширяют репертуар и выбирают для постановки самые сильные произведения мировой литературы, непременно привнося в материал что-то свое, не стесняясь оживлять шедевры смелыми решениями. Так что каждый спектакль – это дыхание молодости и актуальный взгляд на вечные проблемы. Актеры не играют – живут на камерной сцене, заряжая эмоциями и без остатка погружая зрителя в атмосферу спектакля. Постановки очень разные по стилю, каждый зритель найдет что-то для себя: есть сугубо режиссерские спектакли, а есть бытовые вещи, построенные только на актерской игре. И вы сможете найти спектакль на свой вкус – выбирайте и приходите, станьте участником СОбытия! Режим работы: Понедельник – пятница с 18:00 до 23:00 Суббота, воскресенье с 14:00 до 23:00
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