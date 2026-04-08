https://spheratheatre.nakaretnom3.ru/ Единственный в Москве театр с архитектурой зрительного зала в виде амфитеатра, уникального по возможностям трансформации. Он был создан в 1981 году известной актрисой и режиссёром, народной артисткой России Екатериной Ильиничной Еланской. Основная идея создателя театра – отказ от традиционной коробки сцены, от разделения на сцену и зал, а вместо них – «сфера общения», объединяющая в себе актёров и зрителей. «Сфера» продолжает следовать традициям и принципам, заложенным в самом начале пути. «Сфера» сегодня – театр поиска и диалога, пластичный и открытый зрителю, опирающийся на высокую литературу. Это идеальная площадка для исследования и творческого эксперимента. Режим работы: Понедельник – выходной Вторник – воскресенье с 12:00 до 19:00
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