  1. Москва
  2. Места
  3. Театры

Сфера

Москва, Каретный Ряд, 3

Телефон

Telegram

ВКонтакте

https://spheratheatre.nakaretnom3.ru/ Единственный в Москве театр с архитектурой зрительного зала в виде амфитеатра, уникального по возможностям трансформации. Он был создан в 1981 году известной актрисой и режиссёром, народной артисткой России Екатериной Ильиничной Еланской. Основная идея создателя театра – отказ от традиционной коробки сцены, от разделения на сцену и зал, а вместо них – «сфера общения», объединяющая в себе актёров и зрителей. «Сфера» продолжает следовать традициям и принципам, заложенным в самом начале пути. «Сфера» сегодня – театр поиска и диалога, пластичный и открытый зрителю, опирающийся на высокую литературу. Это идеальная площадка для исследования и творческого эксперимента. Режим работы: Понедельник – выходной Вторник – воскресенье с 12:00 до 19:00
Карта места...

Ещё театры в городе Москва

Гастрономический театр Svet

Подкопаевский переулок, 4А
Карточка

Центр драматургии и режиссуры. Поварская

Поварская улица, 20
Карточка

Центр драматургии и режиссуры. Беговая

Беговая улица, 5
Карточка

Современник. Другая сцена

Чистопрудный бульвар, 19с1
Карточка

Новая Опера

ул. Каретный Ряд, д. 3, стр. 2, cад Эрмитаж
Карточка

OFF-театр

Большой Сухаревский пер., 21 строение 2
Карточка

Мастерская П. Н. Фоменко

Кутузовский проспект, 30
Карточка

DOC industrial

1-я улица Энтузиастов, д. 3, стр. 2
Карточка

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста