Закрытый ночной клуб с музыкой преимущественно в хип-хоп стиле. Открыты в рамках ресторанного проекта Soho Family. Символ заведения – отпечаток пальца – отсылка к тому, что двери здесь открываются только «своим» и некоторым избранным. Дресс-код – Coctail, R'n'B. Режим работы: чт 23:50–05:00; пт,сб 23:50–06:00; вс 23:50–05:00
Карта места...
Комментарии
Пользователь №2267551 ноября 2022, 22:46
Мой любимый клуб!!! Только цены меньше сделайте ,я там много потратил
User №18204214 сентября 2022, 04:36
Обычный клуб, только закрытый
Пользователь №13364119 августа 2022, 22:28
Душно и мало места
Пользователь №6287418 апреля 2022, 03:20
Раньше место было ничего из-за качественного контингента. Сейчас это сборище малолеток слушающих попсу.
Пользователь №714447 апреля 2022, 20:01
Очень испорченное место, со странным фейсконтролем
Шакирова Янита19 сентября 2021, 14:39
Место, где одни малолетки с лицом приглашённой звезды, но музыка мне нравится
Тесно,даже со столом танцевать негде,куча 15 летних малолеток с папиными деньгами!