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Secret Room

Москва, Рочдельская, 15/30

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Закрытый ночной клуб с музыкой преимущественно в хип-хоп стиле. Открыты в рамках ресторанного проекта Soho Family. Символ заведения – отпечаток пальца – отсылка к тому, что двери здесь открываются только «своим» и некоторым избранным. Дресс-код – Coctail, R'n'B. Режим работы: чт 23:50–05:00; пт,сб 23:50–06:00; вс 23:50–05:00
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Комментарии

U№
User №238233
14 ноября 2022, 00:50

Тесно,даже со столом танцевать негде,куча 15 летних малолеток с папиными деньгами!

П№
Пользователь №226755
1 ноября 2022, 22:46

Мой любимый клуб!!! Только цены меньше сделайте ,я там много потратил

U№
User №182042
14 сентября 2022, 04:36

Обычный клуб, только закрытый

П№
Пользователь №133641
19 августа 2022, 22:28

Душно и мало места

П№
Пользователь №62874
18 апреля 2022, 03:20

Раньше место было ничего из-за качественного контингента. Сейчас это сборище малолеток слушающих попсу.

П№
Пользователь №71444
7 апреля 2022, 20:01

Очень испорченное место, со странным фейсконтролем

ШЯ
Шакирова Янита
19 сентября 2021, 14:39

Место, где одни малолетки с лицом приглашённой звезды, но музыка мне нравится

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