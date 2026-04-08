Закрытый ночной клуб с музыкой преимущественно в хип-хоп стиле. Открыты в рамках ресторанного проекта Soho Family. Символ заведения – отпечаток пальца – отсылка к тому, что двери здесь открываются только «своим» и некоторым избранным. Дресс-код – Coctail, R'n'B. Режим работы: чт 23:50–05:00; пт,сб 23:50–06:00; вс 23:50–05:00