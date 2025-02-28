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Российский государственный театр «Сатирикон» имени Аркадия Райкина

Москва, Шереметьевская ул., 8

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https://www.satirikon.ru/ В качестве постоянной площадки в Москве театр получил здание кинотеатра. Его перестройка и реконструкция заняла несколько лет, и лишь в 1987 году на новой московской театральной сцене был сыгран первый спектакль «Сатирикона». А вскоре, в декабре 1987-го, ушел из жизни Аркадий Исаакович… Художественное руководство театром принял его сын. Тем не менее, выстраивая свой, новый театр, подбирая для него драматургический материал, разрабатывая техники работы с артистами, Константин Райкин не отказывался от своего театрального «наследства». Способность к импровизации, эстетика гротеска, готовность к трюкам, техника трансформации и, самое главное, страсть к непрерывной театральной работе, истовому совершенствованию театрального мастерства – таковы черты облика современного «Сатирикона». Режим работы: ежедневно с 12:00 до 20:00, перерыв с 15:00 до 16:00.
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Комментарии

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Ksenia Kor
22 июня 2025, 14:18

Смотрела «Грозу» по Островскому. Боже! Я неделю после ходила под впечатлением, образ Кати возвращался то и дело, до того чувственно актриса играла). 3 часа широкого спектра чувств. Посмотрела бы ещё ни раз!

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Selina
25 марта 2025, 22:18

Регулярно хожу в Стирикон на спектакли, всегда феерично! Сатирикон моя любовь ❤

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