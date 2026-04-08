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Пур Пур

Москва, Мясницкая 46/2 стр 3

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Пур Пур бар — это яркое и незабываемое явление в клубном мире Столицы. В самом сердце столицы, в стенах одного из самых приватных клубов Москвы, подготовили для взыскательной и требовательной публики вечеринки в совершенно новом формате. Это известный в Европе и во всём мире формат вечеринок «French House», что подразумевает собой стильную публику, хорошую музыку, отвязных ди джеев и концепцию «все свои». Именно поэтому Пур Пур наиболее подходящая площадка — уютное камерное заведение с хорошим звуком, отзывчивым персоналом, профессиональными барменами и ди джеями разделяющими музыкальные пристрастия гостей. Удивительное сочетание классики и модерна, домашнего уюта и лучшего, что дарят самые модные места — всё это Пур Пур бар. Режим работы: Четверг с 23:59-10:00 Пятница/Суббота с 23:59-14:00 Воскресенье с 23:59-10:00 Сайт: https://purpuribar.com/
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