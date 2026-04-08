Удивительное место, где живут десятки экзотических птиц. Это дом, где заботятся и любят попугаев, где они живут в веселой компании и радуются гостям. Авторы проекта создали атмосферу, где птичкам будет уютно и комфортно, и где каждый желающий сможет прийти и познакомиться с маленькими друзьями, подержать их в руках и покормить. А при желании — купить и забрать друга домой:) C 10:00 до 21:00 без выходных Стоимость Будний день: взрослый 1300р, детский 1000р. Выходной день и пятница с 17 часов: взрослый 1500р, детский 1200р. https://popugainya.ru/
Карта места...
Классное место! Много попугаев сами садятся на плечи/голову/руки, некоторых нужно подманить кормом. Для детей - идеально! Но мне 29 и мы с подругой тоже кайфанули от общения с попугами, советую 🦜