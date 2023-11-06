Вечерний молодежный бар с тайскими коктейлями, недорогой едой и расслабляющей атмосферой. Стилизировать Neon Monkey под андеграундный тайский бар где-то в самом сердце тусовочного района Сукхумвит-роуд получилось без излишних декораций и гипертрофированных тайских элементов. В целом интерьер можно назвать почти минималистичным, но сделан он настолько тонко, что атмосфера влажных шумных подвалов азиатского мегаполиса передана почти детально. Сайт: http://sidrgroup.ru/neonmonkey/ Вт-Чт: c 18:00 до 0:00 Пт-Сб: c 18:00 до 3:00 Вс: c 18:00 до 0:00
Карта места...
Комментарии
Екатерина20 декабря 2023, 22:03
Безумно уютное место, коктейли – отвал всего! 🤤😍 Не устаём возвращаться сюда с друзьями)
Anastasia6 ноября 2023, 23:58
Оч устаёшь от неона. Коктейли показались сильно химические. Но можно попросить сделать проще, бармены отзывчивые.
Аноним1 ноября 2021, 23:19
Все ок, заебато
Моя любовь много лет, летом есть лаунж на улице, очень оригинальные коктели с такой же необычной подачей, рекомендую. Если хотите присесть бронь заранее, лучше за неделю