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Neon Monkey

Москва, Большая Дмитровка, 32с2

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Вечерний молодежный бар с тайскими коктейлями, недорогой едой и расслабляющей атмосферой. Стилизировать Neon Monkey под андеграундный тайский бар где-то в самом сердце тусовочного района Сукхумвит-роуд получилось без излишних декораций и гипертрофированных тайских элементов. В целом интерьер можно назвать почти минималистичным, но сделан он настолько тонко, что атмосфера влажных шумных подвалов азиатского мегаполиса передана почти детально. Сайт: http://sidrgroup.ru/neonmonkey/ Вт-Чт: c 18:00 до 0:00 Пт-Сб: c 18:00 до 3:00 Вс: c 18:00 до 0:00
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Комментарии

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Виктория
19 февраля 2025, 23:48

Моя любовь много лет, летом есть лаунж на улице, очень оригинальные коктели с такой же необычной подачей, рекомендую. Если хотите присесть бронь заранее, лучше за неделю

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Екатерина
20 декабря 2023, 22:03

Безумно уютное место, коктейли – отвал всего! 🤤😍 Не устаём возвращаться сюда с друзьями)

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Anastasia
6 ноября 2023, 23:58

Оч устаёшь от неона. Коктейли показались сильно химические. Но можно попросить сделать проще, бармены отзывчивые.

А
Аноним
1 ноября 2021, 23:19

Все ок, заебато

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