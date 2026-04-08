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Московский театр оперетты

Москва, ул. Большая Дмитровка, 6

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https://mosoperetta.ru/ В афише театра преобладают мюзиклы — наиболее популярный в наше время формат постановок. В этом жанре театр оперетты даёт фору многим: роскошные масштабные декорации, профессиональные артисты, оригинальные либретто. Здесь поют Анна Каренина и граф Орлов, танцуют герои «Доходного места» Островского, а композитор Аркадий Укупник аранжирует историю о Ромео и Джульетте. Классика театрального искусства, впрочем, тоже не забыта — произведения Имре Кальмана и спектакль-долгожитель «Летучая мышь» не выходят из репертуара. Режим работы: ежедневно с 11:00 до 20:00, перерыв c 14:00 до 15:00.
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