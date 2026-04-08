https://art-theatre.ru/ Драматический театр с богатой историей и традицией. Вокруг него группировались лучшие писатели, поэты, философы. Этапными постановками стали спектакли по пьесам Антона Чехова, Максима Горького, Леонида Андреева. Важнейшей частью репертуара была скандинавская «новая драма»: только по текстам Генрика Ибсена было поставлено девять спектаклей. Театр часто обращался к русской и зарубежной классике: Александру Пушкину, Александру Грибоедову, Александру Островскому, Льву Толстому, Федору Достоевскому, Уильяму Шекспиру. Сегодня в афише театра соседствуют произведения авторов — основоположников мхатовской драматургии (М. Горький, А. П. Чехов, М. А. Булгаков и др.), русских и зарубежных классиков (А. Н. Островский, И. С. Тургенев, У. Шекспир, Б. Шоу и др.), советских и современных писателей (В. Г. Распутин, В. С. Розов, Е. Л. Шварц и др.). До сих пор в репертуаре бережно сохраняется легендарная «Синяя птица», поставленная в 1908 году К. С. Станиславским, и «Три сестры» в постановке Вл. И. Немировича-Данченко 1940 года. Сохраняя традиции, МХАТ им. М. Горького находится в постоянном творческом поиске, выступая в авангарде современных сценических технологий, привлекая к сотрудничеству талантливых единомышленников. Режим работы: ежедневно с 10:00 до 21:00.
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