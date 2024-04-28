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Московский дворец молодежи

Москва, Комсомольский пр., 28

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https://secretmusical.ru/ За годы существования МДМ, который был построен в 1987 году, под его сводами побывали миллионы гостей. По сей день основополагающими позициями в развитии Дворца остаются традиции работы для широкой аудитории и создание всех условий для отдыха, развлечений и деловых встреч. За почти 30 лет своего существования МДМ приобрел массу поклонников! Для телезрителей он много лет был синонимом КВН, для любителей театра он бесспорно стал сценой номер один, на которой проходят мировые премьеры мюзиклов. Из сезона в сезон популярность МДМ растет и привлекает все больше зрителей. Режим работы: с 10:00 до 21:00
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Комментарии

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Ирина
1 августа 2025, 03:21

Была сегодня впервые. Самые наилучшие впечатления: и от мюзикла с невероятными декорациями, и от самого тетра. Спасибо🫶

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Татьяна
2 августа 2024, 15:37

Посетила «Чикаго», «Шахматы», «Ничего не бойся я с тобой». Все очень понравилось 🥰

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Дмитрий Чикановский
1 мая 2024, 05:40

Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» однозначная рекомендация!!! Легкий, вкусный, динамичный - смотрится на одном дыхании и обсуждается после не один день

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