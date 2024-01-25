  1. Москва
  2. Места
  3. Театры

МХТ имени А.П.Чехова

Москва, Камергерский пер., 3

Телефон

Telegram

ВКонтакте

https://mxat.ru/ Московский Художественный театр им. А.П.Чехова - один из двух театральных коллективов, образованных при разделении труппы Московского Художественного академического театра в 1987 году, - так называемый «ефремовский МХАТ». Первоначально театр носил то же название, что и «доронинский МХАТ». Таким образом, в Москве параллельно существовали два театра под названием «МХАТ им. Горького». Это положение сохранялось до 1989 года, после чего «ефремовский МХАТ» взял название «МХАТ им. Чехова». Имена драматургов в названиях двух МХАТов имели принципиальное значение: Чехов символизировал преемственность с дореволюционной русской интеллигенцией, а Горький для многих тогда олицетворял собой монументальность советской пропаганды. Режим работы: ежедневно с 12:00 до 19:30.
Карта места...

Ещё театры в городе Москва

Гастрономический театр Svet

Подкопаевский переулок, 4А
Карточка

Центр драматургии и режиссуры. Поварская

Поварская улица, 20
Карточка

Центр драматургии и режиссуры. Беговая

Беговая улица, 5
Карточка

Современник. Другая сцена

Чистопрудный бульвар, 19с1
Карточка

Новая Опера

ул. Каретный Ряд, д. 3, стр. 2, cад Эрмитаж
Карточка

OFF-театр

Большой Сухаревский пер., 21 строение 2
Карточка

Мастерская П. Н. Фоменко

Кутузовский проспект, 30
Карточка

DOC industrial

1-я улица Энтузиастов, д. 3, стр. 2
Карточка

Комментарии

А
Аноним
18 ноября 2025, 03:22

в данном театре проходят великолепные спектакли на любой вкус, поэтому смотрите афишу, выбирайте спектакль по душе , а уютная атмосфера театра - оставит приятное впечатление даже в антракте

Аватар
Максим
18 декабря 2024, 09:02

Круто

Аватар
Мария
26 января 2024, 06:20

Любовь ❤

Аватар
Илья
15 февраля 2024, 03:19

Мария, давно хочу сходить, да не с кем.. составишь компанию?)

U№
User №411621
9 июня 2023, 00:47

Сиденья не очень удобные. Деревянные, а так все классно)

Аватар
Мария
28 января 2023, 00:46

Лучший театр!

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста