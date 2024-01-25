https://mxat.ru/ Московский Художественный театр им. А.П.Чехова - один из двух театральных коллективов, образованных при разделении труппы Московского Художественного академического театра в 1987 году, - так называемый «ефремовский МХАТ». Первоначально театр носил то же название, что и «доронинский МХАТ». Таким образом, в Москве параллельно существовали два театра под названием «МХАТ им. Горького». Это положение сохранялось до 1989 года, после чего «ефремовский МХАТ» взял название «МХАТ им. Чехова». Имена драматургов в названиях двух МХАТов имели принципиальное значение: Чехов символизировал преемственность с дореволюционной русской интеллигенцией, а Горький для многих тогда олицетворял собой монументальность советской пропаганды. Режим работы: ежедневно с 12:00 до 19:30.
Карта места...
Комментарии
Максим18 декабря 2024, 09:02
Круто
Любовь ❤
Мария, давно хочу сходить, да не с кем.. составишь компанию?)
User №4116219 июня 2023, 00:47
Сиденья не очень удобные. Деревянные, а так все классно)
Лучший театр!
в данном театре проходят великолепные спектакли на любой вкус, поэтому смотрите афишу, выбирайте спектакль по душе , а уютная атмосфера театра - оставит приятное впечатление даже в антракте