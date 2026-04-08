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Маф-клуб You Mafia

Москва, Большой Путинковский переулок, 5

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Пространство, где логика встречается с азартом, а интуиция становится твоим главным оружием. Вот уже более 5 лет создают уникальную атмосферу детективного триллера, в котором главную роль играешь ты. Объединили драйв классического шоу и глубину психологической стратегии. В клубе каждый найдёт формат по душе: — Для новичков: Уютная атмосфера, понятное обучение правилам «на лету» и дружелюбное комьюнити. Докажут, что мафия — это не просто игра, а лучший способ прокачать харизму и ораторское искусство. — Для профи: Зарубы по правилам спортивной мафии, где каждый жест и аргумент имеют значение. — Городская мафия с изюминкой: Добавили в игру уникальные клубные роли, которые делают сюжет непредсказуемым до самой последней минуты. Погружение в атмосферу. Уделяют внимание деталям, чтобы ты мог полностью отключиться от реальности: — Профессиональный реквизит: Авторские маски, брендированные карты и номерки. — Опытные ведущие: Мастера игры, которые держат динамику и создают настоящее шоу. — Стильные локации: Выбирают лучшие места города для комфортного отдыха. Каждую пятницу — время «засыпать» Сбор гостей: 19:30 Количество мест за столом ограничено, поэтому предварительная запись обязательна Вс-Вт 15:00-00:00 Пн-Вт 15:00-00:00 Ср-Сб 15:00-05:00 Сайт: https://www.you-event.ru/
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