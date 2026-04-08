Клуб интеллектуальной игры «Мафия». Игра «Мафия» стала любимым развлечением громадного количества людей. Это командная игра, которая имеет психологическую основу. Появившись в студенческой среде еще в конце прошлого века, она давно вышла за пределы молодежных общежитий и стала называться салонной игрой. Она увлекает и затягивает, развивает и учит строить эффективные отношения с окружающими. Можно сказать, что она заинтриговала людей. Собираясь вместе, многие открывают собственный клубы. Отдельные из таких сообществ являются закрытыми, но во многие принимают всех желающих и радуются, когда приходят все новые и новые люди, которые хотят стать членами клуба. Во многих городах стало модно устраивать «день игры Мафия», когда в помещении какого-либо популярного бара или ресторана собирают фанатов. Как правило, информация о подобных турнирах распространяется по городу заранее. Сайт: http://mafshow.ru/ Режим работы: 20:00-02:00 ежедневно
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