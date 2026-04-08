https://lenkom.ru/ Легендарный «Ленком» - Театр Ленинского комсомола с 1938 года, а до этого - Театр рабочей молодежи (ТРАМ). Длинное название «Театр Ленинского комсомола» почти сразу же в обиходе заменили коротким «Ленком», которое с 1990 года стало официальным именем театра. Это имя неразрывно связано с другим - именем его художественного руководителя Марка Анатольевича Захарова. Придя в театр в 1973 году, он не только реорганизовал его, но и поднял на новую творческую высоту. Буквально все постановки сразу становились знаковым явлением в театральной жизни. Режим работы: ежедневно с 11:00 до 20:00, обед c 14:00 до 15:00.
Карта места...
Была на «Юнона и Авось», полное разочарование