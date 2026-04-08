Ювелирная студия I Love You, Rings дает возможность сделать обручальные кольца своими руками за 3-4 часа под руководством профессионального ювелира. Такие колечки будут только у вас, потому что вы сделали их сами. Изготавливая кольца, вы передаете через них свою любовь друг к другу, которую будете ощущать всю жизнь! Создание колец своими руками: -очень романтично, вы делаете колечки друг для друга -любовь и тепло, которое будут передавать ваши кольца -абсолютно неповторимые, потому что сделаны вами -воспоминания и, возможно, семейная реликвия -получается у всех 100%, сделано уже более 1400 колец руками влюбленных -изготовление индивидуально с мастером за 3-4 часа