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I Love You, Rings!

Москва, улица Фридриха Энгельса, 46с6

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Ювелирная студия I Love You, Rings дает возможность сделать обручальные кольца своими руками за 3-4 часа под руководством профессионального ювелира. Такие колечки будут только у вас, потому что вы сделали их сами. Изготавливая кольца, вы передаете через них свою любовь друг к другу, которую будете ощущать всю жизнь! Создание колец своими руками: -очень романтично, вы делаете колечки друг для друга -любовь и тепло, которое будут передавать ваши кольца -абсолютно неповторимые, потому что сделаны вами -воспоминания и, возможно, семейная реликвия -получается у всех 100%, сделано уже более 1400 колец руками влюбленных -изготовление индивидуально с мастером за 3-4 часа
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Комментарии

Р
Рита
18 сентября 2022, 23:33

От 60к

Р
Рита
18 сентября 2022, 23:33

Дороговато

Р
Рита
3 сентября 2022, 02:02

Можно узнать цену?

П№
Пользователь №74939
5 мая 2022, 13:57

Сколько стоит такое удовольствие?

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