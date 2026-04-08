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Hand: йога, коворкинг, общение

Москва, Комсомольский проспект, 32к2

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Городское ALL-DAY пространство, соединившее в себе студию йоги и коворкинг. Концепция пространства выстроена таким образом, чтобы житель мегаполиса мог в одном месте заботиться о своем физическом и ментальном здоровье, заводить полезные знакомства и продуктивно работать. Подходящий класс по йоге сможет найти для себя как новичок, так и опытный практик. Двери студии открыты для всех вне зависимости от возраста и уровня физической подготовки. Также проходят занятия в онлайн-формате. Для комфортной работы и деловых встреч создан коворкинг. Для резидентов HAND — регулярные мероприятия и нетворкинг-сессии. Пространство shoes free, а значит, ты будешь чувствовать себя как дома.
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